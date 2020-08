– Vi har en krevende oppgave foran oss

Fylkesmannen i Agder har nå lukket tilsynet ved Lyngdal ungdomsskole, som i praksis betyr at kommunen nå har en plan for hvordan de kan drive skolen i henhold til lovverket. Vis mer Tom Arild Støle

Virksomhetsleder Terje Litland er glad for at Fylkesmannen nå har tillit til at Lyngdal kommune kan få skikk på driften av ungdomsskolen igjen.