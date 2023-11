Etter trafikkulykken hvor to personer mistet livet i Kristiansand i august, er nå en mann siktet. Mannen døde selv i ulykken.

Mannen i 20-årene som nå er siktet for uaktsomt drap, hadde høy promille da ulykken skjedde, skriver Fædrelandsvennen.

– Etterforskningen har vist at mannen kjørte i motgående kjøreretning da ulykken inntraff, og at blodprøver i forbindelse med obduksjon viste at han hadde 2,5 i alkoholpromille, sier etterforskningsleder i politiet Harald Hollerud til avisen.

I tillegg til den siktede omkom en 37 år gammel kvinne, hun satt i bilen som ble truffet i sammenstøtet.

Ulykken fant sted på E39 ved Fidjane i Kristiansand natt til 9. august.

Det vil ikke bli noen rettssak for den siktede døde i ulykken.

