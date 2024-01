Et sikkerhetsbrudd hos Helthjem har ført til at opplysninger fra deres kundebase kan være lekket.

Lekkasjen skal ha skjedd torsdag, før Helthjem ble oppmerksom på denne fredag og sikkerhetsbruddet ble stoppet samme dag, skriver VG.

– Ingen sensitiv informasjon er på avveie, men opplysninger som navn, epost, adresse og telefonnummer fra våre sluttkunder kan være lekket, skriver Helthjem i meldingen til sine kunder.

Videre presiserer de at dette kun gjelder opplysninger som kunder har oppgitt i forbindelse med direkte registrering på helthjem.no.

I en annen melding oppfordrer de sine sluttkunder om å være ekstra årvåkne da personer eksempelvis kan gi seg ut for være fra Helthjem og be om ytterligere informasjon:

* Helthjem vil aldri be kundene oppgi sensitiv informasjon over telefon eller epost.

* Helthjem vil aldri be om penger, kontoinformasjon eller andre former for betaling over telefon eller epost.

* Helthjem ber aldri om innlogging med BankID eller om å opplyse om saldo.

