Klortrøbbel stenger svømmehall

Biskopene i Den norske kirke er kritiske til å utvide retten til selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18.

– Vi støtter at målet for abortpolitikken må være å ha så få aborter som mulig, og at de aborter som skjer, bør gjennomføres på et tidligst mulig tidspunkt, sier preses Olav Fykse Tveit i en pressemelding.

Biskopene i Den norske kirke har denne uken sendt inn høringssvar på abortutvalgets rapport «Abort i Norge», som ble levert til helseministeren i desember.

– Dersom grensen for selvbestemmelse endres til utgangen av uke 18, bortfaller ordningen med nemnd i denne perioden. Da mener vi at en obligatorisk veiledningsordning, slik nemnda har utredet, er et godt alternativ, sier Møre-biskop Ingeborg Midttømme.

Preses understreker at biskopene støtter en generell forståelse av at mors menneskeverd må ha forrang, men at abortloven og øvrig politikk må sees i sammenheng – både lovverk og utforming av sosialpolitikk.

– Kombinasjonen av økt informasjon om fosteret på et tidligere tidspunkt i svangerskapet, og utvidet grense for selvbestemt abort, fører til endrede premisser for hvordan vi som samfunn legger til rette for funksjonsmangfold og like rettigheter for alle, sier Fykse Tveit.

Biskopene mener derfor at en ny abortlov bør inkludere en formulering om retten til å fullføre et svangerskap. Det sikrer respekten for det ufødte liv, mener de.