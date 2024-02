Dette er de viktigste nyhetene fra natten, ifølge NTB:

Én til sykehus etter to leilighetsbranner i Oslo

Én person ble sendt til sykehus og flere sendt til legevakta etter to separate leilighetsbranner i Oslo natt til mandag. Politiet meldte klokken 2 om en brann i en leilighet i 4. etasje i en blokk på Ila. Drøyt tjue minutter kom meldingen om en ny brann i en leilighet på St. Hanshaugen.

Totalt ble rundt 50 personer evakuert fra de to boligblokkene. Det er ingen indikasjoner på at det var en sammenheng mellom de to brannene.

Israels hær har lagt fram Gaza-plan

Israels væpnede styrker (IDF) har lagt fram en plan for regjeringen om evakuering av sivile fra Gazastripen og et angrep på Rafah. Planen ble presentert kort tid etter at statsminister Benjamin Netanyahu sa at en bakkeinvasjon av byen sør på Gazastripen er nødvendig for en «fullstendig seier».

En plan for å levere humanitær hjelp til Gazastripen er også godkjent, «for å hindre plyndring i nord og andre områder», heter det videre. Uttalelsen inneholder ingen detaljer om hvordan eller hvor de sivile skal flyttes.

Messi berget poeng for Inter Miami

Lionel Messi sørget for at Inter Miami kunne ta den lange turen fra Los Angeles hjem til Miami med minst ett poeng i bagasjen. Serbiske Dejan Joveljic sendte vertene fra Los Angeles i ledelsen 15 minutter før slutt, før Messi utlignet med venstrefoten på et innlegg fra Jordi Alba på overtid.

Scoringen er Messis første for sesongen, som ble sparket i gang forrige uke. Seieren tar Inter Miami til toppen av MLS. Laget har imidlertid spilt en kamp mer enn nesten samtlige i ligaen.

Sabotasje mot ukrainsk korntog i Polen

Ukjente gjerningsmenn kom seg på et godstog i Polen og tømte ut ukrainsk korn fra åtte vogner. En talsperson fra politiet sier til det polske nyhetsbyrået PAP de fant korn på skinnegangen ved landsbyen Kotomierz, men det er ikke klart nøyaktig hvor sabotasjen har skjedd.

Bakgrunnen for sabotasjen antas å være polske bønders protest mot import av billige landbruksvarer fra Ukraina. Det har vært lignende hendelser tidligere.

Alcoa kjøper australsk partner

Den amerikanske aluminiumsgiganten Alcoa vil kjøpe opp australske Alumina i et aksjeoppgjør verdt 2,2 milliarder dollar.

Dersom aksjonærene godtar avtalen, vil dagens Alumina-eiere ende opp med 31,25 prosent av aksjene i det sammenslåtte selskapet, mens Alcoas aksjonærer sitter igjen med de resterende 68,75 prosentene.

Ny statsminister i Tuvalu

Den lille øystaten Tuvalu i Stillehavet, ett av få land i verden med formelle diplomatiske forbindelser til Taiwan, har valgt Feleti Teo til ny statsminister. Teo, som var den eneste kandidaten til statsministervervet, ble valgt inn enstemmig av de 16 medlemmene av nasjonalforsamlingen.

Taiwans ambassadør til Tuvalu sier til nyhetsbyrået AFP at han har fått forsikringer fra den nye statsministeren om at forholdet er «klippefast, bestandig og evigvarende».

(©NTB)