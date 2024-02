Motegiganten Zalando fjerner villedende klima- og miljøpåstander fra nettsiden sin i hele EU/EØS-området.

Zalando er en av de største aktørene i Europa innen mote og tekstil. I flere år har selskapet brukt ulike klima- og miljøpåstander i sin markedsføring.

Forbrukertilsynet skriver i en pressemelding at disse påstandene har etterlatt et villedende inntrykk av at mange av Zalandos produkter ikke har negativ påvirkning på miljøet, eller at produktene har mindre negativ påvirkning enn tilsvarende produkter.

På grunn av dette tok Forbrukertilsynet initiativ til en felles, europeisk tilsynssak på EU-nivå. Konklusjonen var at Zalandos påstander om klima- og miljøfordeler var villedende og derfor forbudt.

– Det næringsdrivende påstår i markedsføringen, må de alltid ha solid dokumentasjon for. Her er det spesielt viktig at næringsdrivende ikke blander sammen sertifiseringsordninger med påstander om klima- og miljøfordeler. Det at noe er sertifisert, er ikke alltid dokumentasjon for at noe er bedre for miljøet. Denne dokumentasjonen må selskapet i så fall ha i tillegg, sier direktør Trond Rønningen i Forbrukertilsynet.

Zalando har forpliktet seg til å gjøre flere endringer for å fjerne den villedende markedsføringen. Disse skal være gjennomført innen 15. april 2024.

(©NTB)

Ingvild Fylling har henvendt seg til Lister24 på vegne av Zalando med et uttalelse fra selskapet i forbindelse med pressemeldingen fra Forbrukertilsynet:

«Etter mer enn ett år med intenst arbeid med brukeropplevelsen for våre kunder og tett dialog med Europakommisjonen, er vi glade for å ha kommet frem til en felles enighet. Våre forslag for å forbedre kommunikasjonen rundt bærekraftsrelatert informasjon til kunder har blitt godkjent, og dialogen mellom oss er avsluttet, med forbehold om at avtalte endringer gjennomføres.

Zalando støtter en standardisert bruk av eksisterende policyer for å sikre at det ikke anvendes rutiner som kan være villedende for kundene. Vi er glade for å fortsette å gi våre kunder tilgang til informasjon om produktene i vårt sortiment. Det er vår prioritet å gi våre kunder det de trenger for å ta en mer informert kjøpsbeslutning, og vi vil gi enda mer spesifikk, og tydeligere informasjon om produktets fordeler.

Ettersom en rekke tekstilspesifikke lovgivninger kommer til å bli utviklet i løpet av de neste årene, oppfordrer vi EUs beslutningstakere til å etablere et konsekvent regelverk som ikke bare vil styrke forbrukernes tillit, men også forbrukerengasjement, samtidig som det gir juridisk trygghet for selskaper. I mellomtiden er resultatet av vår gjensidige avtale med Europakommisjonen et første skritt i å gi bransjen klarhet i hvordan en kundeopplevelse som overholder reglene kan se ut.