Etter at Jacob Zuma overlevde en trafikkulykke sent torsdag, antyder partiet hans at det var et bevisst forsøk fra regjeringspartiet ANC på å ta livet av den tidligere sørafrikanske presidenten. Foto: AP / NTB

Sør-Afrikas tidligere president Jacob Zuma kom uskadd det da bilen hans ble påkjørt av en beruset sjåfør. Han antyder at regjeringspartiet ANC var innblandet.

Ulykken skjedde sent torsdag, bare timer etter landets valgkommisjon besluttet at han ikke får stille i parlamentsvalget i mai. 81-åringen og livvaktene has satt i den offisielle, pansrede bilen hans, opplyser politiet.

En 51 år gammel mann er pågrepet og siktet for å kjøre i beruset tilstand og for å ha opptrådt uaktsomt i trafikken.

En talsperson for Zumas nystartede opposisjonsparti uMkhonto weSizwe antyder at regjeringspartiet ANC, som Zuma tidligere har tilhørt, var involvert og at ulykken var et drapsforsøket.

– To bilulykker på et halvt år, begge to ulykker begått av påståtte fyllekjørere som klarere å kjøre rett inn i Zumas kortesje. Dette ser ut som et bevisst forsøk på likvidere president Zuma, sier uMkhontos talsperson Nhlamulo Ndhlela. Han sier partiet har fulgt med på «en rekke hendelser med interne forbindelse» som har rammet Zuma under Cyril Ramaphosas regjeringstid.

Zumas datter Duduzile Zuma kommer med tilsvarende hentydninger på X/Twitter.

– Vær snill å ikke fornærme intelligensen vår, vi er ikke Ramaphosa-tilhengere.

