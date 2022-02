Flere hundre koronasmittede i uken fører til et så høyt sykefravær at kommunene har problemer med å få hjulene til å gå rundt.

– Vi er helt på limiten av hva vi tåler når det gjelder sykefravær i hele bo- og arbeidsregionen i Lister, sier kommuneoverlege Ann-Margret Haaland i Farsund og Hægebostad.

Hun deltok tidligere denne uken på et statusmøte sammen med de andre kommuneoverlegene i regionen, og situasjonen var nokså lik over hele linjen.

Flater ut?

Også leder av smittesporingsteamet i Lyngdal kommune, Åshild Gysland forteller om hardt press på sykefraværet som følge av smittetrykket.

– Vi har cirka 300 personer som er i smitteisolasjon. Antallet har vært relativt stabilt den siste tiden, og det ser ut til at tallene flater litt ut. Vi får tilbakemeldinger om at sykefraværet innenfor helsetjenesten og skoler og barnehage er helt på grensen, men til nå har man klart å holde driften i gang, sier hun.

Leder av smittesporingsteamet i Lyngdal kommune, Åshild Gysland. Foto: Alexandra Indseth Langegard

Den oppfatningen deler Ann-Margret Haaland i Farsund.

– Innenfor skole og barnehage har vi måttet være oppfinnsomme og ta i bruk kreative løsninger for å holde hjulene i gang. Og vi har i Farsund hatt kortvarige perioder med reduserte åpningstider og stengte avdelinger, rett og slett fordi vi ikke har hatt bemanning nok til å drive trygt, forklarer Haaland.

Også innenfor helsetjenestene er sykefraværet merkbart.

– Slik situasjonen er nå går det med et nødskrik - i alle fall i Farsund. Men vi skal ikke ha veldig mye fravær til før det kan gå ut over tjenestetilbudet. Vi vil uansett prioritere det som har medisinsk personell å gjøre, og det som skal til for å opprettholde tilbud som gjelder liv og helse. Må vi nedskalere er det servicetjenester som vil bli satt på vent, sier kommuneoverlegen.

Haaland opplyser at man den siste tiden har ligget på mellom 400 og 500 nye smittede hver uke.

– Det ser ut som om smittetallene er i ferd med å flate svakt ut, men jeg tror ikke vi er over toppen ennå. Jeg synes folk fortsatt er flinke til å stå i situasjonen, og jeg har forståelse for dem som er mismodige. Men vi må ikke knele på målstreken. Nå må vi bare ri bølgen av, sier Ann-Margret Haaland.

Høy feber og kraftig hodepine

Folkehelseinstituttet (FHI) har signalisert at man ser for seg en nasjonal smittetopp i begynnelsen av mars. Kommuneoverlegen innrømmer at hun e spent på hva slags innvirkning den kommende vinterferien om en drøy uke vil få for situasjonen.

Ifølge Haaland er det høyeste smittetrykket i Farsund blant barna, som igjen tar med seg smitte inn i familiene.

– Det fører til at det blir utfordringer både med å ha nok elever i klassene til å drive fysisk undervisning, og det fører til at ansatte både i skoler og barnehage blir fraværende, enten fordi de har syke barn hjemme eller er syke selv. Også det private næringslivet er rammet.

Hun forteller at mange av dem som er blitt smittet har fått høy feber og har vært syke.

– Det viser seg at de som kommer tilbake på jobb igjen etter smitte ofte er fryktelig slitne, og trenger lang tid på å komme seg igjen. Mange har vært satt ut litt av feber. Samtidig har det ikke vært noen overhyppighet av sykehusinnleggelser fra vårt distrikt, forklarer Haaland.

Heller ikke fra Lyngdal er det meldt om sykehusinnleggelser på grunn av covid-19-smitte.

– Mange melder om milde symptomer. Men så er det noen unntak der folk opplever høy feber, kraftig hodepine, sår hals og verk i kroppen, sier Åshild Gysland.

Ifølge tall fra Sørlandet sykehus HF så var fredag 17 pasienter innlagt med covid-19-smitte. Fem av disse var under 50 år. Fredag meldte sykehuset i Flekkefjord om et koronarelatert dødsfall, da en koronasmittet person i 70-årene, med underliggende sykdom døde.

Advarer

Kommuneoverlege Ann-Margret Haaland advarer folk mot å la seg smitte med vilje.

– Anbefalingen er at man fortsatt beskytter seg mot smitte. Dette er en potensielt farlig sykdom for noen, noe som er en god grunn til å forsøke å unngå smitte. Men hvis man først får sykdommen, og man er vaksinert, så tåler man den bedre enn tidligere. De som ikke er vaksinert må være ekstra forsiktig. Blant dem som er innlagt på sykehus med covid-19 så er det for det meste snakk om uvaksinerte, sier Haaland.

Hun er kommuneoverlege også i Hægebostad, som den siste tiden har opplevd et av de høyeste smittetrykkene i landet når man ser på antall innbyggere.

– De siste tre ukene har over 300 av en befolkning på rundt 1.500 blitt smittet. Også her har kommunen klart å holde hjulene i gang, ved å ta i bruk reserveløsninger og vikarer, sier hun.

I Kvinesdal meldes det om at i overkant av 250 personer er i smitteisolasjon som følge av covid-19-smitte.