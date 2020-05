Lyngdal oppretter eget næringsfond

Høyres Bodil Stensrud (nede t.v.) foreslo å utsette behandlingen av opprettelse av et kommunalt næringsfond i Lyngdal. Sps Karsten Fidjeland (t.v) og varaordfører Jon-Are Åmland var uenige med Stensrud og ordfører Kristensen. Formannskapet gikk til slutt inn for retningslinjene. Vis mer Skjermdump Lyngdal formannskap

Etter at Høyre forsøkte å utsette behandlingen om det skal opprette et eget kommunalt næringsfond i Lyngdal, besluttet formannskapet at fondet skal opprettes.