– Han har stjålet to år av livet vårt

Yvonne og Marcel Loùa, og Marit Vrabel, ser at noen har vært inne i leiligheten og forsøkt å fjerne muggsoppen med slipemaskin i løpet av den siste tiden. Vis mer Mona Wikøren

Det har gått over et halvt år siden Yvonne Loùa fortalte sin historie om leilighetskjøpet i Skollevollgården i Vanse. Selger, Erik Frøysnes, har ikke gjort noe som helst for å ferdigstille leiligheten.