Ønsker ikke å fremstå som «cowboyer»

– Omfanget av denne prosessen kom muligens overraskende på noen involverte, sier Geir Rosseland. Mona Wikøren

Byggeleder for utviklingen av Farsund sykehus sier at de involverte har tatt et steg tilbake, og at det var det man skulle gjort fra starten av.

– Dette skal bli gjort på en ordentlig måte, sier Geir Rosseland, byggeleder for sameiet Varbak 33.