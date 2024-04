«Ferie for alle» er et tilbud for barn og barnefamilier med presset økonomi, beskriver Røde Kors i informasjonsskrivet til Kvinesdal kommune.

– Mange barnefamilier i Norge har av ulike grunner ikke mulighet til å ta med familien på ferie. «Ferie for alle» har derfor siden 2001 gitt tilbud om gratis ferieopphold for barnefamilier.

Tiltaket er et supplement til det offentlige og er et rusfritt arrangement. Hensikten er å bidra til sosial deltakelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering. Det retter seg mot familier med minst ett barn i skolealder seks til 13 år. Disse kan ikke ha et tilsvarende tilbud, og økonomien må ha vært svak over tid. Videre krav er at deltakerne må kunne snakke norsk og ha bodd minst tre år i Norge.