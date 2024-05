Relikvieskrinet til Stavangers skytshelgen er funnet i Stavanger domkirke, til tross for at man i 500 år trodde det var blitt smeltet om under reformasjonen.

Arkeologer fra Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger fant nylig restene av relikvieskrinet med armbeinet til byens skytshelgen, St. Svithun av Winchester.

Restene ble funnet gjemt i krypten under det nordre tårnet i Stavanger domkirke, skriver Universitetet i Stavanger i en pressemelding.

Dette til tross for at man i nesten 500 år trodde at relikvieskrinet ble sendt til Danmark og smeltet om under reformasjonen.

Funnet består av en forgylt kobberplate på fem ganger ti centimeter. Kobberplaten har små hull langs kantene som tyder på at den har vært festet til en større gjenstand, for eksempel en treplate. Dette ser arkeologene i sammenheng med en forgylt sølvmedaljong med dyremotiv, og flere dekorative edelsteiner av glass.

– Vi ble svært overrasket da vi gjennomførte en røntgenundersøkelse av kobberplaten. Bildet avdekker tydelig en kirkebygning med tårn og tak, søyler og vinduer, forteller konservator Bettina Ebert.

Alle disse funnene kan kobles opp imot relikvieskrinet til St. Svithun.

– For kirken og byen er dette funnet en sensasjon, sier utgravningsleder Sean Denham.

Utgravingen ble gjennomført av et forskerteam fra Arkeologisk museum ved UiS.