Utfordrer nabokommunen i TV-aksjonen

Ordfører Jan Kristensen, Anita Alden Frandsen, Jorunn Flottorp, Beate M. Johnsen, Solveig Håland, kultursjef Jan Seland og aksjonsleder Anita Mørland håper innbyggerne i Lyngdal vil gi så det monner til bekjempelse av plast i havet. Vis mer Torrey Enoksen

Målsettingen for TV-aksjonens hovedkomité i Lyngdal er klinkende klar: Å samle inn over 600.000 kroner og at Farsunds ordfører må hoppe i sjøen dersom lyngdølene gir mer per hode.