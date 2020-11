Ikke fornøyd med helsehusets tiltak

De første beboerne flyttet inn på Lyngdal helsehus i mai 2020. Vis mer Tom Arild Støle

Det har gått to måneder siden det ble avdekket kritiske forhold blant beboerne på helsehuset. En beboer og to pårørende er skuffet over ledelsens håndtering i ettertid.