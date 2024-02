– Vi øker påslaget fordi vi har økte handelskostnader. Det er nødvendig for å sikre at vi ikke taper penger, sier kommunikasjonssjef Gaute Haaversen-Westhassel i Tibber til E24 .

Ifølge Tibber vil endringene bety maks 23 kroner dyrere strømregning per måned for en bolig med 16.000 kilowattimer årlig forbruk. Det betyr at man må betale opptil 276 kroner mer for strømmen i året, uavhengig av strømprisen.