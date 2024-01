Det ventede uværet tirsdag har så langt ikke skapt større utfordringer i trafikken.

Ved 08-tiden tirsdag var det ikke kommet inn noen meldinger om trafikkuhell til politiet i Agder i Lister-regionen.

Statens vegvesens webkameraer fra E39 viser at det er delvis snødekket, både ved Osestad, like øst for kommunegrensen mellom Lyngdal og Lindesnes og ved Vatlandstunnelen i Lyngdal.

Meteorologene melder store nedbørsmengder i form av snø i Agder tirsdag. Men det er ventet at man vil merke dette mest fra Mandal og østover.

E39 ved Vatlandstunnelen i Lyngdal tirsdag morgen. Foto: Statens vegvesen