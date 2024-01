Politiet i Agder fikk klokken 14:35 tirsdag ettermiddag melding om at to trær som har knekt og ligger over FV313 Hunsbedtvegen i Kvinesdal.

- De har også tatt med seg en stolpe og ledninger ligger i vegbanen. Glitre Nett og Vegtrafikksentralen varslet, skriver politiet i Agder på X/Twitter.