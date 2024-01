– Min familie og jeg overbringer dere våre varmeste lykkeønskninger som Danmarks nye kongepar, skriver kong Harald til det danske kongeparet.

Kong Harald sendte sine gratulasjoner til kong Frederik 10. og dronning Mary etter tronskiftet i København søndag ettermiddag. Her hyllet han også sin tremenning Margrethe, som nå har abdisert.

– Dere etterfølger en monark som har fylt sin rolle på en beundringsverdig måte. Med varme, klokskap og engasjement har Hennes Majestet Dronning Margrethe fulgt sitt land og sitt folk gjennom gleder og sorger. I mer enn 50 år har hun evnet å være en nærværende monark – med et smittende humør og stor kunnskap. Og med god støtte av sin nærmeste familie. Det nære vennskapet mellom våre to familier betyr mye for oss alle, skriver kong Harald.

– Nå skal dere føre arven videre, og følge Danmark videre inn i en ny tid. Jeg er overbevist om at dere vil fylle deres nye roller på en utmerket måte. Min familie og jeg håper og ber om at dere må få den styrke og støtte dere trenger i deres gjerning, fortsetter han.

(©NTB)