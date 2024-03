Søndag skal vi igjen skru klokkene en time fram til sommertid, blant annet fordi vi skal holde oss på linje med EU – som fortsatt vurderer sommertidens fremtid.

– Vi kommer til å avvente beslutningen fra EU før vi tar stilling til om vi skal slutte å stille klokka. Av flere hensyn, blant annet til næringslivet, vil det være en fordel å ha samme løsning som våre nærmeste naboland, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding.

Det er Vestres departement som er ansvarlig for Justervesenet og dermed også klokkestilling i Norge.

Natt til søndag hopper vi rett fra klokka 2.00 til 3.00. Det har vi gjort siden 1980, samt i flere tidligere perioder. En søndag i slutten av oktober stiller vi klokka tilbake igjen. Historisk sett gjorde man dette for å spare energi, en ordning som ble innført under første verdenskrig.

Beslutning drøyer

Enkelte mener imidlertid at den stadige vekslingen mellom sommertid og vintertid forstyrrer folks biologiske rytmer, og at det skaper problemer familier med små barn som kan bruke noen dager på å tilpasse seg tidsforskjellen. Vekslingen kan også skape problemer for husdyr, blant annet kuer som er vant med å bli melket på en fast tid av døgnet. Det var bakgrunnen for at blant annet Russland avskaffet praksisen i 2014.

Denne diskusjonen har blitt tatt opp også i Europa, og i 2018 foreslo EU-kommisjonen å avskaffe praksisen. EU-rådet, som er medlemslandenes organ, har imidlertid fortsatt ikke tatt en beslutning. Det er altså denne beslutningen Vestre og Justervesenet venter på.

En av de mulige konsekvensene ved å avskaffe vinter- og sommertid er at noen land kan bytte bort fra den sentraleuropeiske tidssonen, som mesteparten av kontinentet følger i dag.

Se fram mot sommeren

Ser man på et kart over verdens tidssoner, ligger for eksempel Spania langt nok vest til at det kan gi mer mening å følge Greenwich Mean Time (GMT) slik Storbritannia, Portugal og Island gjør.

Blant våre naboer har Sverige, Finland og Danmark samme sommertidsordning som oss. Russland sluttet altså med sommer- og vintertid for ti år siden, mens Island ikke har hatt det siden 1968.

Om du sliter med å huske hvilken vei klokken skal stilles når, er en god huskeregel at man på våren ser fram til sommeren, og dermed stiller klokken fram. På høsten derimot lengter man tilbake til sommeren, og stiller klokka tilbake.

