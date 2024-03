TV 2 hadde et driftsresultat på 186 millioner kroner i 2023 sammenlignet med 79 millioner kroner året før.

Mediekonsernet hadde en samlet omsetning på 7,3 milliarder kroner i fjor mot 6,6 milliarder i 2022, skriver konsernet selv i en pressemelding.

– Jeg er først og fremst stolt av alle som har stått på i TV 2 det siste året. Sammen har vi levert et solid 2023, et år med krevende kostnadskutt og omstilling. Endringene vi har foretatt, er i tråd med strategien vår, de skal sikre TV 2s slagkraft og styrke oss for fremtidens utfordringer, sier sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes.

Høsten 2023 startet TV 2 et omfattende kostnadsarbeid for å redusere rundt 400 millioner kroner i kostnader med effekt fra 2024.

Sandnes er spesielt fornøyd med veksten på TV 2 Play. Ved utgangen av 2023 hadde om lag 1,8 millioner husholdninger i Norge tilgang til strømmetjenesten.

– TV 2 og våre folk skjønte tidlig hvor viktig denne satsingen var, og det betaler seg nå. Våre resultater i 2023 er også et bevis på at kvalitetsjournalistikk, sport og underholdning fortsetter å samle seere over hele landet, sier Sandnes.

