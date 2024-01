Et hetteglass med stoffet euthasol, som brukes i avliving av dyr, er innlevert anonymt etter at det ble stjålet fra en veterinærklinikk i Kristiansand.

Det var natt til tirsdag at stoffene ble stjålet fra klinikken.

– Vi er glade for at medikamentet er kommet til rette. Dette er et stoff som veterinærer bruker for å avlive dyr, og bare en liten mengde ville tatt livet av et menneske, sier etterforskningsleder Brita Hansen i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Ifølge Felleskatalogen brukes euthasol til avliving av en rekke dyr av forskjellig størrelse, fra gnagere til hester.

Fortsatt er imidlertid hetteglass med ketamin og metadon borte. Politiet jobber videre for å tak i de andre stoffene som er stjålet.

– Vi undersøker opplysninger i saken, men det viktigste var å fjerne det svært giftige stoffet bort fra gata før noen fikk brukt det, sier Hansen.

