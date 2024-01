I nesten alle sektorer var det fall i tolvmånedersveksten i innenlandsgjelden.

Tallene fra SSB for desember viser at publikums gjeldsvekst lå på 3,4 prosent, en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra måneden før.

Den totale gjelden i norske husholdninger ligger på 4. 290 milliarder kroner. Gjelden har økt i antall kroner, men det betyr likevel ikke at den har lagt noe ytterligere press på folks lommebok.

– Selv om den nominelle beholdningen av gjeld har økt, har realverdien av gjelden sunket i løpet av 2023. Dette skyldes at inflasjonen har vært høyere enn veksten i gjeldsopptaket. Gitt at inntektene også øker med inflasjonen så har denne utviklingen ført til at gjeldsbelastningen for publikum har blitt mindre, skriver SSB i sin oppdatering.

Det var kun en sektor hvor gjeldsveksten ikke gikk ned. I kommunesektoren holdt den seg uendret på 7,8 prosent.

