Industri Energi går til sak for ansatte som måtte sitte i ulønnet karantene på fritiden før de kunne reise ut på jobb under koronapandemien.

– Industri Energi mener arbeidsgiverne har lønnsplikt når de griper inn i de ansattes opparbeidede fritid, sier advokat Karianne Rettedal i en pressemelding.

Saken er den første LO-forbundet fører på vegne av ansatte som måtte sitte i karantene før de kunne reise ut på jobb i Nordsjøen. Den gjelder to britiske statsborgere som jobber for riggselskapet Transocean. Saken starter mandag i Sør-Rogaland tingrett, og den går over en uke, skriver FriFagbevegelse.

Særlig for oljearbeidere fra utlandet var det belastende, mener forbundet. De tilbrakte mye tid i karantene på hotell, uten å få lønn for det.

Til sammen skal Industri Energi fremme krav om kompensasjon for karantene i fritida rettslig for nær 650 medlemmer i 90 selskaper.

