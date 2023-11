Det er ventet oppholdsvær og kuldegrader i deler av Sør-Norge i helgen. Neste uke blir enda kaldere, og enkelte steder kan få ned mot 15 minusgrader.

– Man burde kle seg godt. Og hvis man skal kjøre i fjellet, må man følge godt med på fjelloverganger, sier vakthavende meteorolog Iselin Skjervagen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Lørdag og søndag blir ikke så ille i Sør-Norge, sier hun. Lørdag blir fint bortsett fra i nordlige områder. Og søndag er også fint, men det kan komme regn på Vestlandet og skyer i Trøndelag.

Det er særlig fra midten av neste uke og utover at kulden vil sette inn i Sør-Norge.

Kaldt overalt

Det gjelder stor sett hele landsdelen, men i Agder og kyststrøkene vil det ikke komme tosifrede minusgrader. Det er i fjellområdene det blir kaldest og kan komme rundt 15 minusgrader.

I Oslo-området anslår hun at det kan bli 10 minusgrader på det kaldeste. Det gjelder også Innlandet og indre Telemark.

– Mandag og tirsdag blir fint for de fleste i Sør-Norge. Da får man kanskje sett sola og mindre skyer. Onsdag blir skyet, men ellers ser det fint ut, sier Skjervagen.

Værvinner i nord

Helgens værvinner er i Nord-Norge med Helgeland, som får både sol og noen plussgrader. Derfra og nordover er det ventet snøbyger gjennom hele helgen.

Det blir også varmegrader på kysten i Finnmark på lørdag, men ellers er det ventet kjølige temperaturer.

– Det blir litt mer varme i Troms og i Finnmark utover neste uke. Det er kaldt der, men ikke 20 minusgrader kaldt, sier meteorologen.

Mandag og tirsdag ser bra ut for nordfylkene også, men onsdag kommer det nedbør på Finnmarksvidda. Skjervagen legger til at det er muligheter for å se nordlys enkelte steder.

(©NTB)