ATV-velt ved fylkesvei

Operasjonsleder i Agder-politiet melder klokken 12.30 søndag via Twitter om at det har vært et trafikkuhell på Hausvik ved Rosfjorden i Lyngdal.

– En ATV har veltet og fører framstår som skadd. Nødetatene på vei til stedet, heter det foreløpig fra politiet.

Vår reporter på stedet, Torrey Enoksen forklarer at uhellet har skjedd på fylkesveien fra Lyngdal mot Korshamn, like ved krysset ned til Hausvik.

Enoksen forteller at det ser ut som føreren ville stikke av når politiet kommer, uten at det lykkes. Føreren avhøres på stedet.

Mannen mistenkes for å ha ført ATV-en i beruset tilstand og tas med for å bli tatt blodprøve av.

Ifølge politiet på stedet fremstår mannen ikke som skadet.