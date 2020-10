Vurderer forretninger og seniorboliger på Steintomta

Slik kan Steintomta (t.h. i bildet) se ut fra fylkesvei 43 og Bergsaker dersom den reviderte reguleringsplanen blir godkjent. Vis mer Illustrasjon: Asplan Viak

Asplan Viak og utbygger Agder Veitransport foreslår at det kan reises inntil 20 meter høye bygg, som tilsvarer seks etasjer, i et revidert forslag til plan for Steintomta.