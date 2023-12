Ifølge en rapport fra Finanstilsynet har minst 40.000 kunder betalt for høye inkassogebyrer til norske banker.

Storbanken Nordea bekrefter overfor Dagens Næringsliv at de har funnet 26.000 saker i norske Nordea-selskaper alene.

Finanstilsynet skriver i rapporten at «De totale beløpsmessige konsekvensene er ikke ferdig kartlagt, men så langt er det snakk om flere titall millioner kroner».

Kunder som har betalt feilaktig høye gebyrer, har krav på å få tilbakebetalt purregebyr, utenrettslige omkostninger og renter av disse.

Tilbakebetalingene er i full gang, og hos noen av bankene går feilfaktureringen såpass langt tilbake som 2009 og 2013.

Ifølge rapporten er det de følgende ti finans- og inkassoforetakene som har slike feil: Fana Sparebank, KLP Banken, Nordea Bank, Nordea Eiendomskreditt, Nordea Finans Norge, Norgesgruppen Finans, Sparebank 1 SR-Bank, Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Sør, Sparebanken Vest samt inkassokonsernene Intrum, Kredinor og Lowell Norge, skriver avisen.

Disse sakene kommer i tillegg til en eksisterende sak om for høye gebyrer hos Danske Bank, der over 184 000 kunder har betalt for høye inkassogebyrer.

