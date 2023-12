Til sammen bevilges 16,4 millioner kroner til matsentralene i 2023, etter en økning på to millioner kroner i endringen av statsbudsjettet i desember.

– En økning på to millioner kroner gjør at bevilgningen til Matsentralen blir på til sammen 16,4 millioner kroner. Dette bidrar til at matsentralene kan nå ut til flere, uttaler landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) i en pressemelding.

Landbruks- og matdepartementet har over flere år satt av midler til matsentralene i budsjettet. Økningen på to millioner ble besluttet i endringsrunden av statsbudsjettet i desember, og kommer i tillegg til rundt 14 millioner kroner som Stortinget tidligere har bevilget.

Matsentralene bidrar til å redusere matsvinn fra butikker og industri, og skal hjelpe dem som sliter med å få endene til å møtes. De siste årene har matsentralene vokst betydelig i volum.

I 2022 delte matsentralene ut 5508 tonn overskuddsmat, tilsvarende 11 millioner måltider. Til og med april 2023 delte matsentralene ut 20 prosent mer mat enn i samme periode i 2022.

