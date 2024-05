Justisdepartementet sender i dag ut en instruks til Utlendingsdirektoratet (UDI) om å stille utvisningssaker som berører barn, i bero.

Den midlertidige stansen skjer inntil nye regler trer i kraft. Unntak gjelder personer som uansett ikke vil få opphold og ved «særlig grove brudd» på asylreglene, melder NRK.

– Dette er en stor seier for SV og noe mange har ventet lenge på, sier SVs Birgit Oline Kjerstad til kanalen.

– Endelig skal barn som vokser opp i Norge, som hovedregel slippe å se mor og far tvangsutvist, sier hun.

Bakgrunnen er en avtale som SV inngikk med regjeringspartiene i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.

Rødt kaller det for en kjempeseier.

– Nå må vi på sikt få varige endringer til det beste for dem slik at ikke familier skal splittes på grunn av slike saker i fremtiden, skriver Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt Telemark, i en epost.

Også Miljøpartiet De Grønne gleder seg over nyheten. Oda Sofie Pettersen, partiets justispolitiske talsperson, sier at det er på høy tid at utvisningssaker som berører barn settes i bero, til vi har et solidarisk regelverk på plass.

Fremskrittspartiet er derimot ikke like fornøyd.