Til sykehus i luftambulanse etter MC-ulykke

En person er fraktet til sykehus etter en MC-ulykke i Kvinesdal torsdag ettermiddag.

Vedkommende er fløyet til Stavanger Universitetssjukehus for videre behandling.

Politiet opplyser at skadeomfanget er ukjent, men at det fra skadestedet opplyses at MC-føreren har pådratt seg bruddskader og muligens en punktert lunge.

Nødetatene rykket klokken 14.22 ut etter melding om en trafikkulykke på fylkesvei 42, i ved Selandsmonen i nærheten av Krågeland i Kvinesdal kommune.

Hendelsesforløpet er så langt ukjent. Politiet er på stedet og jobber med å finne ut av hva som har skjedd.

Saken oppdateres!