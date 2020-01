Har anmeldt tyveri av medisiner

Sterke medisiner er stjålet ved en institusjon i Farsund kommune. Gjerningsperson er ikke avdekket og saken er nå anmeldt til politiet.

Farsund kommune har anmeldt tyveri av medisiner fra en av sine institusjoner.

Det fremgår av anmeldelsen og et anmeldelsesskjema som er utarbeidet ved den aktuelle enheten at det er forsvunnet medisiner som de ikke klarer å redegjøre for.