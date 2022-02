– Skal regionen lykkes med havvind må vi i større grad bli klar over hverandres styrker, og jobbe sammen for posisjonering.

Det uttaler styreleder i Lister Næringsforening (og daglig leder i Asco Farsund), Eivind Reisvaag Sunde.

Som kjent legger regjeringen nå til rette for å realisere første fase av havvind fra Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Klimamål

Kraften skal sendes i kabel til det norske fastlandet.

– Internasjonalt er havvind allerede en stor industri, og et nødvendig virkemiddel for å nå klimamålene etter hvert som fossil energi fases ut. Vårt mål er å bidra til utvikling og verdiskaping, og på den måten bidra til at det skapes arbeidsplasser i vår region, forklarer Reisvaag Sunde.

Han sier videre at regulerte næringsareal med god tilgang til fornybar kraft vil bli fremtidens vinnere.

– Men da må vi ha tilgang på kraft, understreker han.

Han påpeker at Farsund og Lister-regionen ligger geografisk nærmest dette området vi her snakker om, altså Sørlige Nordsjø II.

– Og det er mange aktører i Lister som vi kan bidra her. Men hvis vi ikke jobber sammen, risikerer vi at utbygging og drift av disse anleggene skjer ifra andre regioner enn Lister. Og i verste fall fra utlandet, peker han på.

1.500 MW

Første fase (av Sørlige Nordsjø II) vil være på 1.500 MW. Det svarer til om lag 7 TWh i året, tilsvarende kraftforbruket til 460.000 husstander, blir det opplyst fra regjeringshold.

Det blir også lagt opp til at auksjon skal være hovedmodell for tildeling av areal til havs.

Reisvaag Sunde anslår at utbygging av områdene vil ligge fem-seks år frem i tid.

– Når det gjelder havvindmøller som er bunnfaste så er dette et veletablert konsept i utlandet, med god kompetanse på det området. Flytende havvind-konstruksjoner er mer pionerarbeid, sier han.

– Og det vil bli behov for store arealer, legger han til.

Infrastruktur

Han minner om at Lister, som har store transformatoranlegg både på Feda og i Farsund, også har infrastruktur på plass.

– Valhall feltet i Nordsjøen for eksempel, forsynes med elektrisitet fra det samme trafo-anlegget som forsyner Alcoa med strøm, sier han.

– Dette kan bli et industrieventyr?

– Ja, det kan det. Lister-regionen ligger gunstig til, som en spydspiss mot Europa, og det er sterke maritime tradisjoner her, sier han.

Og legger til:

– Men skal vi få til dette er det avhengig av flere forhold. En ting er at vi må samarbeide for posisjonering, men politiske virkemidler vil også ha stor betydning for utbyggingen.

Han poengterer at det vil bli viktig at denne verdiskapningen skjer i Norge og aller helst Lister.

– Ikke utlandet, sier han.

Arnt Abrahamsen forteller at de allerede er i gang med å posisjonere seg i forhold til havvind. Foto: Malene Sørensen Lundberg

– Må være på hugget

Farsunds ordfører og leder av det som før het Listerrådet, Arnt Abrahamsen, understreker at om Farsund og Lister som helhet skal lykkes med havvindprosjektet, så må det jobbes hardt, som han sier.

– Vi må være på hugget. Allerede tirsdag skal vi møte en mulig aktør, og vi skal forsøke å overbevise dem om at Lister-regionen er det rette stedet å velge. Og på onsdag er det et nytt møte om dette i Listerrådet. Vi er rimelig aktive, men vi vet jo ikke om andre er mer aktive, sier han.

Abrahamsen opplyser at de allerede har jobbet med dette et års tid, for å søke samarbeidsmuligheter både øst- og vestover.

– Men det finnes ingen quick fix her. Jeg regner med det vil ta fem-seks år før man får kommet i gang, men det er nå vi må begynne å posisjonere, legger han til.

Han meiner at det finnes områder som er regulert for slik virksomhet både i Farsund og Lyngdal.

Regjeringen legger til rette for å realisere første fase av havvind-prosjekt ved Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Foto: Shutterstock

Dette er en illustrasjon av et produksjonsområde for betongfundamenter av den typen Amon har laget. Foto: Privat

Amon

Daglig leder av Amon, Arne Marthinsen, ser positivt på at regjeringen nå har vedtatt konkrete satsingsområder i forhold til havvindkraft.

Amon ble stiftet i 2014 og er et samarbeid mellom Einar Øgrey Farsund AS, Kruse Smith AS og Farsund Fortøyningsselskap, og kan blant annet lage beregningsmodeller av såkalte bunnfaste havvindmøller.

– Etter at havvindmølle-prosjektet Siragrunnen ikke ble noe av, så har vi jobbet med bunnfaste havvindmøller, og som vil være mest aktuelle å ta i bruk i Sørlige Nordsjø II. Vi har har også forsøkt oss på flytende møller, men det ligger en del år frem i tid å få realisert, forteller han.

Han sier det er snakk om veldig store konstruksjoner som er veldig dyre.

– Men vi har absolutt et håp om at havvindprosjektet i Sørlige Nordsjø II kan komme oss til gode også. Samtidig som det vil gi store synergieffekter, sier han.

– Eneste riktige

Han hevder samtidig et det eneste riktige må være å legge strømkabelen fra dette havvindfeltet til Farsund og Lista.

– Nettopp fordi Lista ligger nærmest dette feltet. I tillegg drives det mye kraftforedlende industri her, hvor noe av denne strømme kan brukes, sier Marthinsen.

Men også han er tydelig på at om dette skal lykkes, så må det jobbes aktivt.

– Posisjoneringen har allerede startet, og jeg er stor tro på at både Farsund og Lister-regionen vil nyte godt av dette, sier han.