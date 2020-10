Styreleder i Lista Husflidslag, Reinhard Lillebø, er stolt over at de får årets kulturpris i Farsund. Vis mer Åse Astri Bakka

Kulturprisen til Lista Husflidslag

– Det er et veldig aktivt husflidslag som bare vokser og vokser i en tid der vi blir mer og mer digitale.

Det sier kultursjef i Farsund kommune, Janne Kathrine Leithe, om årets mottaker av kulturprisen i Farsund, Lista Husflidslag.

– De favner bredt og det et enstemmig utvalg som mener at husflidslaget fortjener denne prisen, sier utvalgsleder for levekår Grace Buch.

– Overraskende

Reinert Lillebø, som er styreleder for husflidslaget, fikk beskjeden om årets kulturpris rundt et kvarter før Lister ringte for å få en kommentar.

– God dag, Lister.

– Du skjønner sikkert hvorfor jeg ringer?

– Ja, jeg fikk en telefon for litt siden. Jeg har nesten ikke kommet meg igjen etter den. Det var jo utrolig stas og ikke minst vanvittig overraskende, sier Lillebø.

Styreleder legger ikke skjul at kulturprisen henger høyt.

– Jeg veldig stolt på alle medlemmene våre sine vegne. Dette er stort for oss.

Lillebø kan videre fortelle om et aktivt husflidslag.

– Vi driver med bunadskurs, vevstue, tregruppe med mer. Og det er en veldig stå på-vilje blant medlemmene. Bare det siste halve året har vi registrert 1.200 dugnadstimer for å klargjøre nytt lokale for tregruppen under lokalhistorisk samling i Vanse. Nå er alle våre aktiviteter samlet innenfor korte avstander, sier han.

Kulturstipend

I tillegg til kulturpris, ble utvalg for levekår også enige om som fortjener årets kulturstipend og idrettstipend på 10.000 kroner hver. Førstnevnte går til Sebastian Barøy og Martin Morsund, de to lokale medlemmene i bandet Lüdo.

– Det er utrolig hyggelig å bli satt pris på denne måten, sier Barøy.

– Hva går pengene til?

– Vi slipper en ny EP 14. november, men vi planlegger et nytt album allerede i februar igjen. Derfor tenker jeg at pengene går dit. Vi må jo bruke de på en måte som gjør at vi utvikler oss, og det gjør vi best gjennom bandet vårt, svarer han.

Sebastian Barøy og Martin Morsund i bandet Lüdo får årets kulturstipend.

Idrettsstipend

Idrettsstipendet går til svømmeren Martin Holteberg.

– Jeg synes det er utrolig gøy at jeg får dette stipendet. Det ligger mye hardt arbeid bak det, men samtidig gir det motivasjon for å gi på videre. Målsettingen er å bli bedre hele veien.

Pengene planlegger den 17 år gamle svømmeren å bruke på utstyr og eventuelle reiser i forbindelser med svømmingen, ifølge han selv.

PS: Grunnet koronasituasjonen vil overrekkelsene ikke skje før på et senere tidspunkt.

- Jeg synes det er utrolig gøy at jeg får dette stipendet, sier Martin Holteberg.