Regjeringen hedrer tolv personer med medalje etter angrepet 25. juni 2022

Tolv personer ble mandag hedret med medaljen for edel dåd for deres innsats under terrorangrepet i Oslo 25. juni 2022.

Zaniar Matapour drepte to og såret flere i masseskytingen i Oslo sentrum 25. juni 2022. Han skjøt mot utestedene Per på hjørnet og London Pub.

Matapour ble overmannet av flere personer som var i området, og som holdt ham nede til politiet ankom.

– Den natten var det enkeltpersoner som utviste et spesielt heltemot og avverget at flere liv gikk tapt. Jeg vil takke dem. De har vært utsatt for en enorm påkjenning og vist et stort mot, har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tidligere uttalt i en pressemelding.

Bjarne Roar Finsrud var den eneste som fikk medaljen i gull, mens de andre fikk den i sølv. Det var Finsrud som dyttet Matapour over ende da han skulle lade maskinpistolen, ifølge NRK.

Medaljene ble delt ut av fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap). Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) deltok også på utdelingen.

Medaljen i gull er rangert som den 7. høyeste utmerkelsen man kan få i Norge, mens medaljen i sølv er rangert som nr. 14. Terskelen for å dele ut medaljen er meget høy, skriver regjeringen på sine nettsider.

