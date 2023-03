Trakk seg fra hytteprosjekt da de fant ut at konkursrytter var involvert

Norrøn Bolig skulle prosjektere over 20 hytter som skulle bygges på Beiske i Farsund. De har trukket seg ut etter at de oppdaget at Johannes Lunde, som har 60 konkurser bak seg, er inne på eiersiden i Beiske Eiendom.