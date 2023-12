Det er høysesong for luftveisinfeksjoner for tiden, og i en ny undersøkelse svarer 44 prosent av de spurte at de har vært syke den siste måneden.

– Om man ikke har vært syk selv, har man nok opplevd at det har vært mange syke rundt omkring. Det er heller ikke så rart, nesten halve befolkningen har vært syk den siste tiden, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion, som står bak undersøkelsen.

Folkehelseinstituttet har pekt på at en ny og svært smittsom koronavariant – kalt JN1 – er i omløp og regner med fleste nordmenn trolig blir smittet denne vinteren. I tillegg er også årets influensautbrudd i full gang.

Nesten halvparten som er syke (44 prosent), mistenker at de har korona, viser undersøkelsen. Fire av ti av de syke, og nesten seks av ti som mistenker korona, har testet seg.

Blant dem som har mistenkt korona, har 37 prosent testet positivt og 20 prosent testet negativt, mens resten (44 prosent) ikke har testet seg.

En av tre nordmenn (34 prosent) svarer at de venter at korona i stor grad vil prege vinteren, mens 59 prosent i liten grad tror det.

Samtidig er det svært få som forventer nye koronarestriksjoner i løpet av vinteren, bare 7 prosent frykter dette.

