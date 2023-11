Torsdag formiddag fikk mannskaper fra enhet for teknisk drift i Farsund kommune årets juletre på plass på Torvet. Treet ble tradisjonen tro også utstyrt med lys.

Denne jobben er alltid et håndfast bevis på at det nærmer seg jul for alvor. Og ser man på kalenderen er det fredag bare en måned igjen til julaften.

Fra før er paviljongen på Torvet utsmykket med julelys. Det samme er en rekke forretninger i sentrum. Nå kan førjulstiden komme også i Farsund...