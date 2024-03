Først ut er et tips om å spise godteri med kniv og gaffel. Senere i videoen kan man blant annet få råd om å stripse sammen fingrene for å gjøre det vanskeligere å spise og om å pensle godteriet inn med eddik.

Linda Granlund, som er divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet, forteller til avisa at videoen ble laget i 2019, at den er ment humoristisk, og at det er blitt publisert flere ganger.

Granlund påpeker at de fleste nordmenn spiser for mye sukker, og sier at formålet med videoen var å med glimt i øyet si at man ikke bør spise for mye søtt.