Den politiske avstanden er for stor til at det er aktuelt å ta med SV i regjering, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad.

– Vi mener Ap og Sp er de partiene som det ligger best til rette for samarbeid med. Og at det er politiske realiteter som gjør at avstanden til andre parter blir såpass stor at regjeringssamarbeid ikke er aktuelt, sier Arnstad til Aftenposten.