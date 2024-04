Aktor har bedt om henholdsvis seks og ni års fengsel for den tiltalte vergen og hans ektemann som begge er tiltalt for voldtekt av mindreårige asylsøkere i Agder.

De to mennene er tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og misbruk av overmaktsforhold overfor de seks guttene over en lengre periode. Guttene var under 18 år da forholdene skal ha startet.

Vergen er tiltalt for én voldtekt, mens ektemannen er tiltalt for tre voldtekter. Påtalemyndigheten mener at vergen tilrettela for at ektemannen kunne utnytte ofrene.