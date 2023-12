To personer er skadd etter en voldshendelse der en skarp gjenstand ble brukt. En av dem er pågrepet, i tillegg til en tredje person.

De to skadde er fraktet til Stavanger universitetssjukehus. Skadeomfanget er ukjent, men det ser ikke ut til å være livstruende, er informasjonen politiet har fått i 1-tida.

– Det er tre personer involvert. To er på sykehus, og en av dem er besluttet pågrepet. Det ser ikke ut til at det er livstruende skader per nå, sier jourhavende politiadvokat Åshild Lomeland til NTB.

Det var et vitne som meldte fra til politiet klokka 22.18 søndag kveld. Meldingen gikk ut på at det hadde vært en knivstikking. Ifølge politiet er begge de to som er på sykehus, påført stikkskader.

Åstedet ser ut til å være utendørs, sier Lomeland. Sandnesposten har skrevet at det er blodspor i snøen på et område som er sperret av.

– Vi jobber med å kartlegge hva som har skjedd og om det er vitner til selve hendelsen. Det er ikke grunn til å tro at flere har vært involvert, sier Lomeland.

Politiet skal i løpet av natten prøve å ta avhør av de involverte. De to som er pågrepet, er foreløpig siktet for kroppsskade.