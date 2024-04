Luftrommet over Sør-Norge var stengt i rundt tre timer torsdag morgen. Det skapte store forsinkelser og mange innstillinger i flytrafikken resten av dagen.

– Grunnet hendelsen vil det dessverre bli forsinkelser utover dagen, opplyste Avinor idet luftrommet åpnet gradvis fra klokken 9.35.

Da hadde en teknisk feil hos selskapets kontrollsentral på Røyken i Asker lammet flytrafikken i sør i flere timer.

Selv om trafikken tok seg opp i løpet av ettermiddagen, var resten av torsdagen preget av etterslep og kanselleringer. I 12-tiden var 16 avganger og 42 ankomster innstilt ved Oslo lufthavn. I tillegg hadde en rekke flygninger fått utsatt avreisetid.

Også på flere andre flyplasser i Sør-Norge, blant annet i Sandefjord, Molde, Ørsta-Volda, Ålesund, Bergen, Kristiansand og Stavanger, ble trafikken preget av den tekniske feilen.

Til dem som skal ut og reise fredag, er beskjeden fra Avinor å sitte stille i båten. Flyselskapet gir beskjed dersom det blir endringer.

Flere timer med stans

Ved Oslo lufthavn lettet det siste flyet før nedstengingen klokken 6 torsdag morgen, ifølge Avinors oversikt.

NTB snakket like etter klokken 6.30 med en passasjer på et fly som skulle reise fra Gardermoen til Zürich, men der piloten opplyste at flykontrollen var nede over hele Sør-Norge og at hele systemet var lammet.

Mens de ventet på ny beskjed, ble det servert kaffe og mat i kabinen. Halvannen time etter oppsatt avgang fikk passasjerene beskjed om at flygingen til Sveits var kansellert, og at de måtte forlate flyet.

Norwegian opplyste samtidig til TV 2 at de hadde fått beskjed om at luftrommet ville være stengt fram til klokken 11.

Alle flyginger berørt

Torsdag formiddag kunne Norwegian bekrefte at alle deres fly til og fra Oslo lufthavn var berørt.

– Vi venter at det blir forsinkelser utover dagen, og det kan bli kanselleringer, sa senior kommunikasjonsrådgiver Eline Hyggen Skari i Norwegian til NTB like etter klokken 10.

Flyselskapet jobbet med å booke om passasjerer som fikk flygningen sin kansellert som følge av den tekniske feilen. Passasjerer kunne også be om refusjon dersom de heller ønsket det.

– Vi jobber på for at kundene skal komme seg av gårde, sa Skari.

Forbrukerjurist Thomas Iversen forteller til Aftenposten at passasjerer bør sjekke hvilke rettigheter de har til erstatning på Forbrukerrådets flyrettighetskalkulator.

– Hendelser som denne kan være en omstendighet som fritar flyselskapene fra å betale standardisert erstatning, men alle andre rettigheter gjelder som vanlig, sier Iversen til avisen.

Ikke datainnbrudd

Årsaken til at luftrommet måtte stenge var en tid ukjent, men Avinor kunne i løpet av torsdagen opplyse at det ikke skyldtes datainnbrudd.

– Det kan jeg avkrefte at det er, sa pressevakt Helene Wattanapradit Jensen i Avinor til NRK.

Hun forklarte videre at den tekniske feilen skyldtes to systemer som ikke snakket sammen som de skulle.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) opplyste tidligere torsdag morgen til NTB at de ikke hadde mottatt noen informasjon som knyttet dem til det som skjedde over luftrommet i Sør-Norge.

Redningsoppdrag gikk som normalt

Redningshelikoptrene fikk fly som normalt, opplyste redningsleder Jan Erik Skorte i Hovedredningssentralen til NRK torsdag morgen.

– Er det snakk om liv eller død, flyr vi som normalt – helt uavhengig av dette, sa redningslederen.

Heller ikke Norsk Luftambulanse ble rammet av flystansen.

I etterkant av hendelsen skal Luftfartstilsynet motta en redegjørelse fra Avinor. Tilsynet skal da vurdere tiltakene og rutinene som ble gjort i forbindelse med nedstengingen.

– Men det er for tidlig å spekulere i noe som helst fra vår side. Både når det gjelder årsaker og en eventuell oppfølging fra oss, sier kommunikasjonsdirektør Håvard Vikheim i Luftfartstilsynet til NRK.

Han legger til at redegjørelsen fra Avinor skal komme ganske raskt etter hendelsen.