40.000 kroner i bøter for ulovlig felling av trær

Tre personer ble anmeldt for brudd på verneforskriftene etter hogging av trær i Nakkestad naturreservat. Nå er det klart at de må betale dyrt for fellingen.

– Både politiet og Statens naturoppsyn ser alvorlig på overtredelser i verneområder og det er grunnen til at det blir gitt relativt høye bøter for disse saker. Naturreservat er den strengeste formen for områdevern, skriver Torvild Selås, miljøkrimkoordinator/politioverbetjent i Agder politidistrikt, til Lister.

For hogging av trær i Nakkestad naturreservat i Lyngdal følger det bøter på 15.000 kroner til to av de involverte og 10.000 til den siste.

– Det var gitt dispensasjon for felling av 20 bjørketrær, men så har de felt langt mer enn det. Vi ser på det som et grovt tilfelle da dispensasjonen var så klar på at det kun var snakk om 20 bjørketrær og ingen andre, sier Olaf Landsverk i Statens naturoppsyn som anmeldte saken.

– På grunn av lang liggetid hos politiet har de fått 10.000 kroner i avslag alle sammen, legger han til.

De involverte i saken har alle vedtatt forelegget for trefellingen som er blitt gjort for å bedre solforholdene i området, ifølge Landsverk.