Vil skilte camping-forbudet bedre

Sten Otto Tjørve ønsker ikke at camping skal ta opp plass på parkeringsplasser som den i Havika. Vis mer Olav Hoel

Farsund kommune har bestemt seg for å jobbe videre med å forhindre at bobiler tar opp unødig plass på parkeringsplasser på steder som ikke er ment for camping.