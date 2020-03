Her kan det bli golf-fest

Isbanen og lekeparken i tilknytting til Rådhusparken i Lyngdal har vært en stor suksess. Nå kan det også bli etablert minigolf som kan trekke enda flere mennesker til sentrum. Vis mer Torrey Enoksen

Et enstemmig formannskapet i Lyngdal gikk torsdag inn for at det kan etableres et ni-hulls minigolfanlegg på Rådhusplassen.