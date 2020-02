Nøytralt skriftspråk i Hægebostad

Senterpartiets Audun Rossevatn, fikk gjennomslag om at maler og sakspapirer skal foreligge på bokmål og nynorsk. Vis mer Tom Arild Støle

Et enstemmig kommunestyre i Hægebostad besluttet torsdag kveld for at administrasjonspråket i kommunen skal være nøytralt.

– Eg synes det er syndelig at denne saken har kommet på bordet, eg som er nynorskbruker.