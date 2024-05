110-sentralen i Agder meldte på X like over klokken 18 fredag kveld at brannvesenet rykket ut for å slukke en brann i terrenget ved Furumoen på Konsmo.

Ifølge brannvesenet brenner det tre-fire meter i diameter, og det var snakk om åpne flammer.

Da Lister24 snakket med innsatsleder Torbjørn Høyland i Brannvesenet Sør klokken 18:20 er det ingen dramatikk i denne hendelsen.

- Det er snakk om et gammelt bål som har blusset opp igjen, slik jeg har forstått det på sambandet. Det ligger ved elvekanten, så det er lite dramatikk og ikke noe fare i denne hendelsen, sier Høyland.

Klokken 18.43 opplyste 110-sentralen på X at brannen er slukket og brannvesenet returnerer.

Det kan også nevnes at Meteorologisk institutt fredag sendte ut gult farevarsel for skogbrannfare for Sørlandet og deler av Østlandet. I farevarslet blir det opplyst at det er lokal gress- og lyngbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig med nedbør, og publikum blir oppfordret til å ikke bruke ild og eller følge myndigheters instruksjoner.

Brannvesenet rykket ut til hendelsen fredag kveld. Foto: Tor Olav Rydlende