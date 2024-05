Gjør klar fotoapparatet - eller mobiltelefonen - og send oss ditt beste blinkskudd fra årets nasjonaldag!

Målet vårt er det samme i år som tidligere år; å kåre Listers tre beste 17. mai-bilder.

Vinneren av fotokonkurransen får fem Flax-lodd, andreplassen tre Flax-lodd og tredjeplassen to Flax-lodd.

I tillegg kommer heder og ære og ikke minst å få bildene publisert på Lister24. Et utvalg kommer også på trykk i papiravisen tirsdag 21. mai.

Fjorårets andreplass: En vente-selfie før folketoget hvor alle er i finstasen. Foto: Monica Ellingsen

Fjorårets tredjeplass: Iben feirer dagen med en stor sukkerspinn i Selvaagsparken i Vanse. Foto: Turid Nilsen

I fjor var det Liv Walla fra Lyngdal som tok det beste leserbildet på årets nasjonaldag.

Også årets nasjonaldagsfeiring bør bli spekket med gode fotomotiver. Vi håper på bilder av vakre barn i sin fineste skrud, bilkortesjer og båtkortesjer, is- og pølsespising og så videre.

Bruk fantasien. Knips i vei – og send de beste resultatene til oss! Skriv litt info om hvem som er på bildene, hvor de er tatt, og så videre. Og så må du forsikre deg om at det er ok for dem som er avfotografert at de kommer i avisen.

Oppfordringen går til alle våre lesere – både i Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord.

Bildene sender du til redaksjon@lister24.no innen 18. mai kl. 20.00.

Vinnerbildene offentliggjøres på nett mandag 20. mai og trykkes i papirutgaven tirsdag 21. mai.

Lykke til!