Politiet i Agder meldte på X like før klokken 23 lørdag kveld at en bilfører mistenkes for kjøring i påvirket tilstand på Uenes i Flekkefjord, og ble tatt med til legevakt for nødvendige prøver.

- Vedkommende forsøkte å unndra seg kontroll av politiet ved å løpe fra bilen, men ble innhentet etter kort tid, opplyser operasjonsleder Ole B Kleivane på X.

Litt senere meldte politiet at bilføreren har fått førerkortet beslaglagt, og at politiet oppretter sak på forholdet.